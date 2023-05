Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Sonntag gegen 23.30 Uhr an der Kreuzung Boligweg/Kettelerstraße in Dudenhofen die Vorfahrt eines 22-Jährigen missachtet und einen Unfall verursacht. Laut Polizei wurde das Auto des 22-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg der dortigen Bushaltestelle geschleudert, wobei die Airbags ausgelöst wurden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro. Beide Fahrer gaben an, unverletzt zu sein, und lehnten eine medizinische Versorgung ab.