Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 12.15 Uhr an der Einmündung der L454 in die Iggelheimer Straße in Schifferstadt. Eine 36-jährige Fahrerin, die aus Richtung der Kreisbauschuttdeponie kam, nahm einem 52-jährigen Autofahrer, der aus Richtung Böhl-Iggelheim kam, die Vorfahrt. Das Auto der Frau drehte sich und kam noch auf der Fahrbahn zum Stehen. Verletzt wurde niemand, allerdings mussten beide Autos abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 15.000 Euro. Die 36-Jährige muss mit einem Bußgeld von 120 Euro sowie einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.