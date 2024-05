Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Parkplätze sind in der Schifferstadter Innenstadt begehrt und oft Mangelware. Sollen deswegen an zwei zentralen Plätzen Parkscheinautomaten aufgestellt, der Parkraum also bewirtschaftet werden? Darüber ist schon heftig diskutiert und mit knappen Ergebnissen abgestimmt worden. Eine endgültige Entscheidung gibt es nun noch immer nicht.

Letzte Ratssitzungen vor dem Ende einer Legislaturperiode sind schon mal was Besonderes. Es gibt ein Dankeschön für scheidende Ratsmitglieder, eine lange Tagesordnung, Punkte, die noch