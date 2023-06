In dieser Woche haben auf dem Parkplatz an der Festhalle in Dudenhofen die Vorarbeiten für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses begonnen. Nach Angaben von Wehrleiter Stefan Zöller werden Wasser- und Elektroleitungen umgelegt, damit sie vom Anbau des Gerätehauses nicht überbaut werden. Die Planungen des Architekten Christopher Diehl sehen laut Zöller vor, dass noch in diesem November die Rohbauarbeiten starten sollen. Der Wehrleiter weist darauf hin, dass dafür aber noch Aufträge an Baufirmen vergeben werden müssen.

Der Umbau und die Erweiterung des Gerätehauses sind notwendig, weil das Gebäude nicht mehr den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entspricht und mehr Platz für die Feuerwehr benötigt wird. Angedacht sind zum Beispiel eine Waschhalle sowie mehr Raum für die Jugendfeuerwehr. Es geht auch darum, dass Bereiche, in denen sich Fahrzeuge und schmutzige Ausrüstung befinden, gemäß dem „Schwarz-Weiß-Prinzip“ strikt von Umkleidekabinen mit privater Kleidung getrennt sein müssen. Das soll die Einschleppung von Schadstoffen aus den Einsätzen vermeiden und die Sicherheit der Wehrleute erhöhen. Die Bauzeit wird auf zweieinhalb Jahre geschätzt. Die Baukosten wurden mal mit 3,7 Millionen Euro kalkuliert.