Er selbst ist bereits ausgeschieden , für wen er am Sonntag stimmt, ist aber nun klar: Justus Rabe (FDP) hat sich für Silke Schmitt-Makdice (SPD) als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ausgesprochen. Rabe sieht bei der Sozialdemokratin „beste Voraussetzungen“, sie sei ein Team-Player. „Und wenn es ein Team gibt, in dem ich mitspielen möchte, dann ist es das von Frau Schmitt-Makdice“, verkündete Rabe über seine Kanäle in den sozialen Medien. Nach seinem Ausscheiden hatte Rabe zunächst keine Empfehlung abgeben wollen. Bei der Stichwahl am kommenden Sonntag, 27. März, tritt Schmitt-Makdice gegen Harald Löffler (CDU) an. Auch die Grünen hatten zuvor eine Wahlempfehlung für die Bürgermeisterin von Hanhofen ausgesprochen.