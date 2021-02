Vier Autos, die am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf dem Heideweg in Richtung Maxdorf fuhren, wollte eine Polizeistreife kontrollieren. Als der Fahrer des dritten Wagens die Beamten sah, fuhr er rückwärts aus der Reihe – „um sich augenscheinlich der Kontrolle entziehen zu wollen“, schreibt die Polizei. Doch bei diesem Fahrmanöver kollidierte das Fahrzeug beinahe mit einer Passantin auf dem angrenzenden Gehweg. Auf Zurufen und Zeichen der Polizeibeamten reagierte der Fahrer des schwarzen BMW nicht. Als die Polizisten in den Streifenwagen einstiegen, um schnell an das besagte Fahrzeug zu gelangen, wendete der Fahrer und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen davon. Eine anschließende Nahbereichsfahndung mehrerer Polizeistreifen nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief nach Angaben der Polizei erfolglos. Die Frau, welche beinahe von dem Auto erfasst wurde, konnte im Nachgang nicht mehr im Heideweg angetroffen werde, sodass auch ihre Personalien bislang nicht bekannt sind. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233/313-0,pifrankenthal@polizei.rlp.de, oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237/934-1100, zu wenden.