Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Silke Schmitt-Makdice ist ein Familienmensch: Die 42-jährige Sozialdemokratin hat ihr politisches Engagement in die Wiege gelegt bekommen. Ihr Vater war Beigeordneter von Hanhofen, sie ist seit drei Jahren Ortsbürgermeisterin. Nun will die zielstrebige Verwaltungsfachwirtin Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen werden.

Wenn Silke Schmitt-Makdice Kraft tanken und die Seele baumeln lassen will, besucht die Hanhofenerin ihre Eltern in der Alten Landstraße und setzt sich dort in den Wintergarten. Das ist der Rückzugsort,