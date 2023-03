Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er hat einfach so schön geglänzt im Ausstellungsraum des Autohauses Einig in Ludwigshafen: Der Opel Commodore A mit malagaroter Lackierung hat es Otto Kunz aus Limburgerhof am 23. April 1971 so sehr angetan, dass er ihn vom Fleck weg kaufte und am selben Tag zugelassen hat. Es war eine Verbindung fürs Leben, wie sich der damalige Verkäufer Jürgen Strobel und der Waldseer Udo Kunz, der Sohn des Käufers, erinnern.

Seit bald 15 Jahren fährt Udo Kunz den Wagen, der seit 2007 ganz offiziell ein Oldtimer ist: „Nach 36 Jahren seit der Erstzulassung wurde ein Gutachten erstellt, welches das Fahrzeug