100 Kilometer, Seilbrücken, Wassergräben und nächtliche Hindernisse: 55 Teilnehmer stellten sich einem außergewöhnlichen Erinnerungsmarsch von Waldsee bis nach Frankreich.

Ein Marsch über hundert Kilometer ist an sich schon eine große Herausforderung. Doch das, was der Waldseer Erik Wieman für seinen Erinnerungsmarsch daraus gemacht hat, ist eine ganz andere Nummer. Wieman absolvierte eine Durchschlageübung von Waldsee bis hinter die französische Grenze. Dabei gab es einige Tücken – Strapazen, wie sie ein Besatzungsmitglied eines amerikanischen Flugzeugs, das über Waldsee abgeschossen wurde, hätte bewältigen müssen. Es war die zweite Auflage dieses Marsches, mit dem Wieman an die Soldaten im Zweiten Weltkrieg erinnern und für Völkerverständigung werben möchte. Der erste 100-Kilometer-Marsch hatte im vergangenen Jahr anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs stattgefunden.

100-Kilometer-Marsch zum Gedenken ans Kriegsende. Zum Start in Waldsee gab es auch einen Fallschirmspringer. Foto: Wieman/oho

55 Männer und Frauen haben sich mit Wiemann dieser Herausforderung gestellt und sind am Freitag in Waldsee losgelaufen. Darunter waren Fallschirmspringer, die nach dem Absprung mit an den Start gingen. Zehn Streckenposten hatten sie zu passieren.

Über die Lauter balancieren nach 83 Kilometern

Die erste Herausforderung mitten in der Nacht war ein mit Wasser gefluteter kleiner Wandertunnel unter einer Bahnstrecke. Nur ein kleiner Streifen an der Seite war trocken. Doch wer meinte, er könne dort einfach am Wasser vorbeilaufen, hatte ohne das richtige Schuhwerk schnell nasse Füße. „Man braucht einen Stock und muss sich da abstemmen“, erklärt Wieman. Eine andere Schikane war ein „Minenfeld“ nach 50 Kilometern. Wer nicht aufpasste und einen der Stolperdrähte übersah, löste eine Rauchfahne aus.

100-Kilometer-Marsch zum Gedenken ans Kriegsende. Teilnehmer in deutschen Uniformen. Foto: Wieman/oho

Die nächste richtig große Gewässerüberquerung war bei Steinbach. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Läufer schon über 60 Kilometer zurückgelegt. Nun mussten sie in ein kleines Einmann-Schlauchboot klettern, das zur Ausstattung der Flugzeuge der US Air Force gehört. In diesem überquerten sie mit kleinen Handpaddeln den Graben. Doch das war bei Weitem nicht alles. Über die Lauter an der Grenze zu Frankreich hatten Wieman und seine Helfer zwei Seile gespannt – als einzige Überquerungshilfe. Wie die Läufer dort hinüberkamen, war ihre Sache. Eine mögliche Methode war, über das untere Seil zu balancieren und sich am oberen festhalten, gesichert mit einem Karabinerhaken. „Dafür braucht man Körperspannung“, erklärt Wieman. Und das mit 83 Kilometern in den Knochen.

Am Ende Bier für alle

Soldaten der französischen Résistance und der US Army standen am Französischen Ufer der Lauter bereit. In den Uniformen steckten sogenannte Reenactors, also Menschen, die historische Figuren, in diesem Fall Soldaten in Originaluniformen, darstellen. Auf den letzten 17 Kilometern durften sie mit nachgemachten Waffen mitlaufen. In Frankreich ist das mit einer Genehmigung erlaubt, im Gegensatz zu Deutschland. Die „Soldaten“ nannten den Teilnehmern an der Seilbrücke ein Passwort, das diese sich völlig erschöpft auch noch merken mussten, um ans Ziel zu kommen.

100-Kilometer-Marsch zum Gedenken ans Kriegsende. An der französischen Grenze musste die Lauter überquert werden. Foto: Wieman/oho

Das haben von den 55 Teilnehmern 34 geschafft. Als Erster kam nach 18 Stunden und 20 Minuten der Polizist Niels Lauenroth, der Vorjahressieger, ins Ziel. Eine halbe Stunde später folgte der Bundeswehrsoldat Martin Monzavi. Bis alle Teilnehmer angekommen waren, dauerte es noch Stunden.

Am Ziel gab es noch eine besondere Showeinlage der Reenactors: den Angriff eines deutschen Panzerspähwagens. Doch Franzosen, Amerikaner und Deutsche schlossen schnell Frieden und fanden es besser, zusammen ein Bier zu trinken. Genau das haben die Teilnehmer am Ende dann auch gemacht.

„Ein 100-Kilometer-Marsch ohne Langeweile“

Eine besondere Auszeichnung bekamen am Ziel zwei Zweiergruppen bekommen: Sie erfüllten die Spezialaufgabe, einem verwundeten Kameraden zu helfen. Ein 50 Kilogramm schwerer Dummy der Feuerwehr in Original-US-Air-Force-Uniform mit Fallschirm hing in einem Baum. Auf einem Zettel stand seine Geschichte, seine Identität, dass er sich die Beine gebrochen habe und bis nach Frankreich kommen müsse. Zwei Bundeswehrsoldaten, ein Mann und eine Frau, trugen ihn dorthin – und brachten ihn sogar über die Seilbrücke.

100-Kilometer-Marsch zum Gedenken ans Kriegsende. An der französischen Grenze stießen Franzosen in Kleidung der Resistance dazu. Foto: Wieman/oho

„Das war ein 100-Kilometer-Marsch ohne Langeweile“, zog Wieman Bilanz. Langstreckenläufe über so große Distanzen kenne er einige, aber keinen, der vergleichbar wäre. Das sei ihm auch rückgemeldet worden. „Ich habe schon 15 Anmeldungen fürs nächste Jahr“, sagte er. Möglich sei die Organisation nur durch die vielen Helfer an seiner Seite, darunter seine Familie und die Gemeinde Waldsee, die unter anderem den Bürgerbus zum Rücktransport zur Verfügung gestellt hat. Außerdem hätten die Teilnehmer des Marsches – anders als die Weltkriegssoldaten, die sich ohne Hilfe durchschlagen mussten – in brenzligen Situationen jederzeit Unterstützung bekommen. Bei den Gewässerüberquerungen waren Rettungsschwimmer der DLRG Landau dabei. Mehrere Ärzte des St. Vincentius-Krankenhauses Speyer waren an den verschiedenen Stationen anwesend. „Außer den üblichen Blasen und Muskelkrämpfen gab es zum Glück keine Verletzungen“, sagt Erik Wieman.