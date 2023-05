Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Raue Schale, herzlicher Kern – so beschreibt Norbert Stuhlfauth aus Böhl-Iggelheim die Menschen in der französischen Partnergemeinde Wahagnies. In der Umgebung gibt es viel Historisches.

Norbert Stuhlfauth besucht die Partnergemeinde im französischen Departement Nord schon seit über 50 Jahren. Zunächst mit den Handballern des TSV Iggelheim, aus deren Freundschaft mit dem