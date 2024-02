Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche beschäftigt hat. Kurioses, Abseitiges – und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Schmierereien: Seelenlos

Die wirklich üblen Narren haben in Neuhofen erst nach den närrischen Tagen ihr Unwesen getrieben. Vom 15. auf den 16. Februar beschmierten sie auf ihrem Nachtumzug durch die Gemeinde Wände an Rathaus, Bürgerhaus, Rehbachhalle, private Häuser, Verteilerkästen, und was ihnen noch so in den Weg kam. Wenn es nicht so ärgerlich wäre, müsste man fast lachen, wenn jemand in krakliger schwarzer Schrift an der Wand des Neuen Hofs für „Mitgefühl, Toleranz, und Menschlichkeit“ wirbt. Das sind bestimmt die ersten Emotionen, die bei den Mitarbeitern des Bauhofs aufkommen, wenn sie die Schmierereien wieder wegmachen müssen. Aber dieser arme Wandkünstler kann ja nichts dafür, denn jemand hat ihm die Seele geraubt, er fordert nämlich „Wir wollen unsere Seelen zurück“. Das seelenlose Sensibelchen scheint einen etwas robusteren Mitstreiter gehabt zu haben. Dessen Schrift ist weniger krakelig, die Ansage klar: „Die Ampel muss weg“. Wahrscheinlich ein ehemals glühender Scholz-Anhänger, denn eine Wand weiter beschimpft er den Bundeskanzler mit derben Worten als „Verräter-XXX“. Der dritte im Bunde hat Angst um die Zukunft der Landwirte und wohl auch um sein leibliches Wohl. „Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert“, stellt er mit Entsetzen fest und befürchtet eine „Hungersnot durch Bauerntod“. Das mit den großen und kleinen Buchstaben muss er noch ein bisschen üben, aber die silberne Farbe ist schon edler als das schwarze Gekrakel.

Ein bisschen verwunderlich ist es allerdings, dass keiner die Schmierfinken auf ihrem Zug durch die Gemeinde gesehen hat, denn so etwas entsteht nicht in fünf Minuten. Zumindest hat sich keiner bei Ortsbürgermeister Ralf Marohn gemeldet, der die „Kunstwerke“ jetzt wieder beseitigen lässt. Leute, das kann doch nicht so schwer sein: Wenn ihr den Menschen ohne Seele, den Politik-Polterer und den Hungrigen gesehen habt, dann meldet es doch bitte der Polizei, denn die Gemeinde Neuhofen hat natürlich Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

