Ein 48-jähriger Motorradfahrer und seine 46-jährige Sozia lieferten sich am Ostermontag gegen 16.20 Uhr auf der B39 eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Das Motorrad fiel laut den Beamten bereits vor Dudenhofen dadurch auf, dass der Fahrer ein Auto über die rechte Spur überholte und sich anschließend vor den Pkw setzte. Im weiteren Verlauf überholte der Mann mit seinem Motorrad trotz Überholverbots ein weiteres Auto in einer Kurve. Die Polizisten verfolgten das Motorrad und wollten den Fahrer zum Anhalten bewegen. Dieser missachtete aber zunächst alle Anhaltezeichen und beschleunigte auf zirka 180 Kilometer pro Stunde. Er überholte weitere Fahrzeuge und konnte erst in Höhe Hanhofen durch die Beamten gestoppt werden. Durch das rücksichtslose Verhalten des Motorradfahrers wurden mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese mussten ausweichen oder abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte sich der 48-Jährige verbal aggressiv gegenüber den Polizisten und äußerte sein Unverständnis über die Verkehrskontrolle. Die Polizei bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch das geschilderte Fahrverhalten gefährdet oder geschädigt wurden, sich telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.