Bei einer Streifenfahrt haben Polizeibeamte am Mittwoch gegen 11.20 Uhr einen 32-jährigen Mann dabei beobachtet, wie dieser auf der Bundesstraße 39 bei Hanhofen seinen Lastwagen im Baustellenbereich gewendet hat.

Den Lkw-Fahrer haben die Polizisten umgehend kontrolliert, heißt es in der Mitteilung weiter. Bei dem 32-Jährigen stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bei dem Mann verlief positiv auf Opiate. Diese Substanz ist als Wirkstoff in Drogen wie Morphium und Heroin enthalten. Dem 32-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Der Grund für die Baustelle auf der B39 bei Hanhofen ist die Sanierung des Mantelrohrs einer Gasleitung. In Richtung Neustadt wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Für Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Speyer wollen, ist eine Umleitung über Hanhofen, Harthausen und Dudenhofen eingerichtet. Die Verkehrsbelastung in den Dörfern ist dadurch sehr groß.