Der Mutterstadter Handharmonika Club hat zu einem Akkordeon-Tag eingeladen, bei dem Neugierige Instrumente ausprobieren konnten und Musik aus der ganzen Welt zu hören war.

Das Akkordeon ist ein Weltbürger: alpenländische Ländler, Französische Musette, finnischer Tango und noch viel mehr Musik erklingt aus seinen Tasten und Knöpfen. Nur hier bei uns in Deutschland hängt dem Instrument noch ein bisschen das Image des biederen Langweilers an – was sehr schade ist. Der Deutsche Musikrat hat das Akkordeon zum Instrument des Jahres erklärt und der Handharmonika Club Mutterstadt nahm das zum Anlass für einen Tag des Akkordeons.

An einem zerlegten Instrument erklärte Wendelin Magin, der Vorsitzende des Handharmonika Clubs, wie die Töne entstehen: Es sind Metallzungen in den Stimmstöcken, auf die durch Tastendruck Luft geblasen wird, die die Spieler mit dem Balg ins Instrument pressen. Ob das Akkordeon dann über Knöpfe oder Tasten wie auf dem Klavier gespielt hat, macht im Ton keinen Unterschied. „Beim Knopfgriff-Akkordeon kann man sehr schnell spielen, wenn man das Prinzip der Anordnung verstanden hat“, sagte Magin, der selbst so ein Instrument spielt. Die Klaviertasten haben dem Instrument auch den Beinamen „Schifferklavier“ gegeben.

Auf der anderen Seite, der linken Hand, befinden sich bei beiden Bautypen kleine Knöpfe – es können 120 davon sein! Damit können Basstöne und dazu mit einem Knopf ein ganzer Akkord gespielt werden. Daher auch der Name Akkordeon. Mit einem solchen Instrument haben die Spieler also Melodie, Bass und Akkorde – quasi eine ganze Band in der Hand.

Einst waren Akkordeonspieler verhasst

„Unter den anderen Musikern waren die Akkordeonspieler früher verhasst“, erzählte Laurent Leroi der RHEINPFALZ. In seiner französischen Heimat haben in den Cafés vor der Erfindung des Akkordeons Mitte des 19. Jahrhunderts kleine Ensembles gespielt. Dann kamen die Akkordeonspieler, die alleine wie eine Band klangen. „Die Wirte haben sich natürlich gefreut, dass sie nur einen anstatt drei Leute bezahlen mussten“, berichtete Leroi.

Am Bühnenrand hatte der HHC historische Instrumente aus dem Besitz seiner Mitglieder ausgestellt. Die Modelle deutscher und italienischer Hersteller reichten von den 30er-Jahren bis zur Gegenwart. Gegenüber im Saal standen Instrumente zum Ausprobieren bereit. „Es gab einige Familien mit Kindern, die probiert haben, darunter auch Geflüchtete, die sehr interessiert waren“, berichtete Magin.

Musik aus aller Welt

Den vollen Ensemble-Klang demonstrierte der HHC mit seinem Akkordeon-Orchester und dem Da Capo Ensemble für die „reifere Jugend“. Bekannte Lieder kamen beim Publikum sehr gut an, es wurde mitgeklatscht. Das Orchester spielte Ragtime wie „The Entertainer“, Shanties wie „The Wellerman“ und Musicalmelodien wie „Supercalifragilisticexpialigetic“ aus Mary Poppins.

Virtuose Akkordeonmusik gab es im Duo von Rolf Dörner und Monika Keller, die auch als Konzertmeister des Clubs die Dirigentin Martina Gerber unterstützen. Dörner und Keller spielen schon lange zusammen und haben viele Fans. Denen bringen sie immer wieder neue Musik und Stilrichtungen aus verschiedenen Ländern mit. Diesmal war es Musik von Herbert Pixner aus Südtirol. Der 1975 geborene Musiker spielt die in seiner Heimat gebräuchliche diatonische Harmonika. Sein Stil liegt irgendwo zwischen Neuer Volksmusik und World Music.

Als Achtjähriger im Akkordeonorchester begonnen

Laurent Leroi trat als Solist zum Abschluss des Tages auf. Dass das Akkordeon Instrument des Jahres ist, freut ihn zwar – aber gemerkt habe er davon noch nicht viel, erzählte er der RHEINPFALZ. Leroi ist in Straßburg geboren und dort spielte er schon mit acht Jahren im Akkordeonorchester mit. Deshalb freute er sich auch sehr über das HHC Orchester. „Es erinnert mich an meine Kindheit und was ihr macht, ist ganz wichtig, um die Tradition am Leben zu halten!“, sagte er den Musikern.

Leroi kam als 18-Jähriger nach Mannheim und machte dort Straßenmusik. Mit der Zeit fand er Anschluss an die Musikerszene der Metropolregion. Er wurde bald ein viel gefragter Musiker, spielte und komponierte auch für das Nationaltheater Mannheim und weitere Theater. Er bereiste die Welt und brachte viele musikalische Erinnerungen mit: Er schrieb Stücke im Stil der jeweiligen Musikkulturen, von Südamerika bis Skandinavien und Asien. Davon stellte er einige in Mutterstadt vor. Auch Standards wie „La Mer“ von Charles Trenet und das bekannte „La Vie En Rose“, das Edith Piaf gesungen hat, erfreuten die Zuhörer.

Der HHC hofft auf neue Mitglieder

Spannend zu hören war, dass er immer über die Musik improvisierte, dabei kunstvoll und virtuos seine Fantasie spielen ließ und die verschiedenen Klangfarben des Instruments nutzte. Davon waren auch die Könner des HHC begeistert.

Die Veranstalter waren mit dem Andrang bei ihrem Akkordeon-Tag recht zufrieden und hoffen, langfristig neue Musiker gewinnen zu können. Bei den musikalischen Beiträgen war der Saal immer gut gefüllt. Der HHC zählt derzeit etwa 150 Mitglieder, davon sind etwa 50 aktive Musiker in den diversen Ensembles.