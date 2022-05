In der Nacht auf Sonntag gegen 2.15 Uhr sind ein Motorradfahrer und sein Beifahrer bei einem Unfall in der Heiligensteiner Straße in Römerberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Motorrad über die Heiligensteiner Straße (L507) aus Lingenfeld in Richtung Speyer unterwegs. Ein Autofahrer befuhr die Viehtriftstraße in Römerberg aus Richtung Berghausen kommend und wollte nach links nach Germersheim abbiegen. An der Kreuzung stießen Auto und Motorrad zusammen. Durch den Aufprall wurden der Zweiradfahrer und sein Beifahrer auf den Boden geschleudert und mussten in verschiedene Kliniken nach Ludwigshafen und Neustadt gebracht werden. Die zwei Personen im Pkw blieben unverletzt. Die Unfallstelle war bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.