Mit fünf Tonnen Sand hat der Bauhof vor wenigen Tagen das Basketballfeld auf dem Abenteuerspielplatz in Dudenhofen wieder bespielbar gemacht. Darüber hat der Ortsbeigeordnete Reinhard Burck (Grüne) informiert. Initiator sei ein Jugendlicher aus Dudenhofen gewesen: Valentin Gard, der bei der TSV Speyer in der U14-Mannschaft Basketball spiele und der regelmäßig auf dem Abenteuerspielplatz trainiere. „Der Vorschlag von Valentin wurde mir gegenüber schon im Herbst des vergangenen Jahres gemacht und konnte nun realisiert werden“, freut sich Burck.