Die Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen veranstaltet am Donnerstag, 31. Oktober, von 15 bis 18 Uhr eine gar nicht gruslige Aktion im Wald für Familien mit Kindern. Während die Auslagen der Geschäfte mit Vampiren, Gebeinen und Spinnen für Halloween werben, möchte die Rucksackschule die Zeit der Spinnen, Skelette und Fledermäuse nutzen und ihren Besuchern im natürlich orange-rot leuchtenden Herbstwald zeigen, dass Fledermäuse hierzulande in der Regel keine blutsaugenden Vampire sind. Spielerisch lernen Eltern und deren Kinder Fledermäuse und die Lebensweise der Nachtsegler kennen. Sie suchen am Rande der Waldwege nach Tieren mit acht Beinen und bewundern deren Netze, betrachten Schädel von Wildschweinen oder Füchsen und halten in der Dämmerung vielleicht den ein oder anderen Baum für ein geisterhaftes Wesen. Die Teilnahme kostet fünf Euro, Anmeldung unter Telefon 0152 28851038 oder per E-Mail an rucksackschule.speyer@wald-rlp.de. Treffpunkt ist der Waldeingang an der Kreuzung von Herzog-Otto-Straße und Waldspitzweg in Schifferstadt.