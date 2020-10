„Bunt statt grau“ – so könnte nach Ansicht der Schifferstadter Stadtverwaltung das Motto der neuen Begrünungssatzung der Stadt lauten. Sie setzt sich für umweltfreundliche Bauprojekte ein – „damit Schifferstadt noch grüner und lebenswerter wird“, heißt es. Die Satzung gilt seit 12. September.

Seitdem gilt: Wer in Schifferstadt bauen möchte, ist verpflichtet, mindestens 50 Prozent von Vorgärten sowie Flachdächer und flachgeneigte Dächer ab einer Größe von 50 Quadratmetern zu begrünen. Den immer häufiger anzutreffenden Schottergärten und versiegelten Vorgärten soll damit ein Riegel vorgeschoben werden. Denn, so schreibt die Verwaltung: „Auf den Steinwüsten klettert das Thermometer an heißen Tagen auf über 70 Grad. Lebensraum für Tiere und Pflanzen? Fehlanzeige.“ Auf Grünflächen dagegen bieten Büsche und Bäume Schatten und verhindern am Tag, dass der Boden die Wärme der Sonne übermäßig stark aufnimmt. Zusätzlich lässt die sogenannte Verdunstungskühle von Grünflächen und Parks ganze Stadtviertel abkühlen. Mit grünen Gärten und Parks solle auch die Nahrungsgrundlage gesichert sein – immerhin sorgen die Insekten dafür, dass auf den Feldern Obst und Gemüse gedeiht.

Wer einen bereits bestehenden Bau gegen eine Grünfläche austauschen will, kann einen Antrag für finanzielle Beihilfen stellen: Durch das Entsiegelungsprogramm der Stadt kann das Projekt dann mit 25 Prozent (maximal 500 Euro) der Gesamtkosten für die Entsiegelung bezuschusst werden – wenn die Voraussetzungen der Begrünungssatzung erfüllt seien und es sich nicht um eine illegal versiegelte Fläche handele.

„Der Boden filtert und bindet Schadstoffe und schützt so das Grundwasser“, sagt Schifferstadts Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden (Grüne). Sie ist für die Bereiche Umwelt und Naturschutz zuständig. „Wer sich für eine Grünfläche entscheidet, den unterstützen wir natürlich gerne – so kommen wir gemeinsam unseren energie- und klimapolitischen Ziele näher“, ergänzt sie. Ein gut angelegter Garten müsse weder kosten- noch pflegeintensiv sein, sagt der städtische Umweltbeauftragte Kai Repp.

Ein paar einfache Tipps zum „Gartentraum“: Bäume, Sträucher und mehrjährige Pflanzen setzen – so spart man sich das jährliche Neupflanzen.