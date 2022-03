Frau Adebar schaut misstrauisch von ihrem Turm . Dass es ihr hier gefällt, liegt wohl auch am Naturschutzpark, den Walter Gramlich angelegt hat. So selten sind Störche aber hier bei uns gar nicht mehr, wie die Fotos unserer Geschichte beweisen.

Es ist kühl und der Himmel ist grau, als wir auf dem Gelände ankommen. Schon von Weitem ist der Storchenturm zu erkennen. Den haben vor mehr als 20 Jahren Auszubildende aus Pfälzer Forstbetrieben gebaut. Seither haben Walter Gramlich und die Natur- und Vogelschützer der Region jedes Jahr auf die Rückkehr der Störche gehofft. Nach mehreren Anläufen ohne Nest und Nachwuchs hat es im vergangenen Jahr endlich wieder geklappert in Birkenheide: Ein Storchenpaar hat auf die Plattform ein Nest gebaut und erfolgreich Junge aufgezogen. Und in diesem Jahr ist die Storchenfrau als erste aus dem Winterurlaub im Warmen zurückgekehrt. Mal sehen, was heuer im Frühling noch passiert.

In den 90er-Jahren hat Walter Gramlich im Bruch ein 4500 Quadratmeter großes Gelände gekauft. Damals war das noch eine Obstplantage, auf der 100 Zwetschgenbäume in Reih und Glied standen. Das Areal liegt unmittelbar an der Isenach, der Grenze zur Gemarkung Weisenheim und dem Landkreis Bad Dürkheim. Zusammen mit seinen Mitstreitern vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) habe er dann die Plantagenbäume größtenteils entfernt und einige alte Obstsorten gesetzt, Äpfel, Birnen und Schwarznuss. Die alten Baumreihen sind weg, heute ist der größte Teil frei und es gibt verschiedene „Inseln“, die Gramlich angelegt hat. Damit will er verschiedenen Tieren und Pflanzen Lebensräume anbieten. So gibt es einen Stapel aus alten Holzstämmen und Ästen.

Oben der Storch, unten das Kleingetier

Totholz ist gar nicht tot, sondern im Gegenteil sehr lebendig, denn da wuseln allerlei Insekten darin, es wachsen Pilze und unter dem Holz verstecken sich gerne kleine Tiere. Ein Stück weiter hat Walter Gramlich Ackergrund aufgeschüttet, etwas verdichtet und dann einen Teil so abgestochen, dass zur Sonnenseite hin eine Art Wand entstanden ist. Drumherum hat er ein paar Backsteine und ein paar Gehwegplatten ausgelegt. „Die werden in der Sonne schnell warm, und da halten sich dann Eidechsen gerne auf“, erklärt Gramlich. Er habe auch beobachtet, dass hier Zaun- und Mauereidechsen in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander leben, was sonst nicht sehr oft vorkomme.

Es gibt auch Inseln, die aussehen, als wären sie übrig geblieben und gar nicht angelegt. Da steht hohes, längst vertrocknetes Gras. „Solche Altgrasbestände sind sehr wichtig, es gibt viele Insekten, die darauf angewiesen sind“, sagt Gramlich. Es sei zwar schön, dass immer mehr Blühstreifen, etwa entlang der Ackerränder, angelegt würden, aber es gebe auch Insekten, die an Grashalmen überwintern. Zudem seien Altgras-Bestände typisch für die Bruchlandschaft. So hat Gramlich dort auch schon seltenere Arten beobachten können, etwa die Blauflügelige Ödlandschrecke. Und obwohl es grau und eher kühl an diesem Besuchstag bei Gramlich ist, fliegt ein Tagpfauenauge vor die Linse des Fotoapparats, ein überwinternder Schmetterling.

Hunderte Ringelnattern geschlüpft

Das Gelände ist von dichten Hecken umschlossen. Gramlich hat da mit verschiedenen Formen experimentiert. So habe er auch Knickhecken angelegt. Bei denen werden hochwachsende Äste nach unten geknickt, so dass sie wieder auf den Boden treffen. Dort wurzeln sie und so werde die Hecke immer dichter, erklärt er.

In der östlichen Ecke gibt es einen großen Komposthaufen – auch der ist voller Leben. „Ich habe darin mal drei Gelege von Ringelnattern entdeckt“, berichtet Gramlich. Da müssten bis zu 100 Ringelnattern geschlüpft sein, schätzt er. Doch wer nun eine biblische Schlangenplage fürchtet, liegt falsch. „Die Verluste durch Fressfeinde sind so groß, dass da nur ein paar Nattern übrig bleiben“, erklärt der Naturfreund. Graureiher, Silberreiher, Kraniche und Störche habe er schon viele hier gesehen – und die haben alle Appetit.

Auch schon seltene Vögel gesichtet

Das Gelände lässt sich gut begehen, denn Gramlich hat Wege gemäht. Gut geschützt zwischen Hecken, Gras und Stein-, Holz und Erdhaufen spazieren da auch manche Tiere gerne entlang. Die Lage des Geländes sei besonders günstig, weil hier verschiedene Lebensräume von feucht bis trocken dicht beisammen vorkommen: Es gibt den Bach und einen Tümpel, wo Wasservögel, Amphibien und die Ringelnattern sich wohlfühlen, es gibt sandige und sonnige Bereiche, Wechsel von geschützten und offenen Bereichen und viele verschiedene Hecken, Sträucher und Bäume. Zusätzliche Hilfen bieten Nistkästen und -röhren, sodass Fledermäuse, Steinkauz und am Storchenturm auch der Turmfalke ein Zuhause finden. Seltene und geschützte Vogelarten wie Bienenfresser, Neuntöter, Hohltaube und Wiesenkopf habe er schon hier beobachtet, erzählt Gramlich.

Es gibt auch Stühle und Tische in diesem Landschaftsgarten. „Ich finde, man soll die Menschen nicht aus der Natur ausschließen“, sagt Gramlich. Wer an einem schönen Platz sitzen, Natur und Tiere beobachten könne, der entwickle ein anderes Verständnis für Naturschutz. Deshalb sei er ein großer Fan von Landschaftsparks. Gramlich hat schon Schulklassen auf das Gelände geführt, die Schüler bekamen von ihm Anleitungen zu Beobachtungen, wie etwa Eidechsen zählen und ähnliche Aufgaben, die Kindern Spaß machen. Immer wieder kommen auch Spaziergänger, denen Gramlich gerne das Gelände und seine Artenvielfalt erklärt. „Ich hatte schon sehr viele schöne Gespräche hier“, freut er sich.

Vom Zug der Störche und ihrer Rückkehr

Auch wenn immer weniger Weißstörche im Herbst tatsächlich bis nach Afrika ziehen, gelten sie doch immer noch als das Sinnbild für den Vogelzug. Die gewaltigen Entfernungen, die Störche auf ihrem Weg zwischen den Kontinenten zurücklegen, könnten sie allerdings niemals im aktiven und kräftezehrenden Ruderflug bewältigen. Ähnlich wie Segelflugzeuge nutzen sie daher warme Aufwinde, die ihnen einen energiesparenden Segelflug erlauben. Solche Thermiken bilden sich in ausreichender Stärke nur über größeren Landflächen. Sie entstehen, wenn die Sonne den Erdboden erwärmt und die Wärme an die bodennahe Luft abgibt. Ganz schön ausgetüftelt der Storchenflug.

Aber wie gesagt – der Storch ist auch nicht unbedingt mehr das, was er mal war: ein Langstreckenzieher. „Manche Vögel ziehen nur noch bis Spanien. In unseren Gefilden überwintern einige sogar oder sind nur für wenige Wochen weg“, sagt Thomas Dolich. Er wohnt in Neuhofen und ist ein absoluter Vogelexperte. Dass die ersten Nester bei uns nun bereits recht früh im Jahr belegt werden, sei also kein Wunder. Pech für die Langstreckenflieger oder besonders kälteempfindliche Störche, die mit dem Rückflug warten und es dadurch schwerer haben, bei ihrer Ankunft einen Nistplatz zu finden. Oder einen anderen Mann an der Seite ihrer Storchenfrau vorfinden. Aber nicht alle Störche kommen auch gleich wieder aus Afrika zurück. „Wer sich auf den Weg macht, bleibt oft bis zu zwei Jahre unten und kommt erst im dritten Jahr wieder“, weiß Dolich.