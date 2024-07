Wer bei der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) von Klaus Fix mitmacht, erhält von ihm das gesamte Erntejahr über landwirtschaftliche Erzeugnisse. Sprich: von 1. März bis 28. Februar. Saisonabhängig gibt es wöchentlich circa sieben verschiedene Gemüsesorten, immer rund fünf Kilo. Klingt viel? „Ist es aber gar nicht“, meint Petra Riethmüller. Sie ist seit 15 Jahren dabei, und die Solidarische Landwirtschaft und der Fix-Hof sind ihr eine Herzensangelegenheit. Ihr geht es darum, den Bauernhof zu erhalten. „Und das beste ist, ich tue mir dabei selbst noch etwas Gutes“, sagt sie und zeigt auf die Kisten voll mit frischem Gemüse.

„Ich esse seit 15 Jahren gutes und ungespritztes Gemüse. Das ist einfach großartig. Und Sie glauben gar nicht, wie erfindungsreich man beim Kochen wird. Wir essen sehr vielseitig.“ Wem die Ideen ausgehen, dem sei geholfen. Zur wöchentlichen Lieferung schickt Klaus Fix oft noch ein passendes Rezept.

Solawi-Mitmacher Teresa Curcio (links) und Petra Riethmüller am Abholtag in Feudenheim. Foto: btw

Wer bei der Solawi mitmacht, ist verpflichtet, seinen Anteil an einem Depot abzuholen und die monatliche Beitragsleistung zu zahlen. Wie hoch diese ist, entscheidet sich immer im Februar bei einem gemeinsamen Treffen. Fix’ Budget wird dann umgelegt auf die Mitmacher. Quereinsteiger, die gleich mitmachen möchten, zahlen derzeit 116 Euro im Monat. Wer weniger möchte, kann auch nur die Hälfte zahlen und dann eben alle zwei Wochen eine Gemüsekiste abholen. Auch eine dreimonatige Probemitgliedschaft ist möglich.

Ein solches Depot für die Abholung stellt Petra Riethmüller in Mannheim-Feudenheim zur Verfügung. Bei ihr lädt ein Fahrer die Kisten mit Gemüse vom Fix-Hof jeden Donnerstag ab. Per E-Mail und/oder einem Zettel, der bei Petra Riethmüller ausliegt, werden die Abholer darüber informiert, was in der wöchentlichen Lieferung enthalten ist. Jeder packt sich seinen Anteil selbst zusammen. Zwei Waagen stehen bereit. „Schauen Sie, heute gibt es Mangold. Lecker. Darauf freue ich mich“, sagt Riethmüller, die immer dankbar ist, wenn noch jemand Freiwilliges da ist und hilft, die Kisten in den Hof zu tragen.

Freiwillig können die Mitstreiter auch an Veranstaltungen teilnehmen oder auf dem Hof mitarbeiten. Möglich ist auch eine Beteiligung in Gremien und an Entscheidungsfindungen. Die weiteren Depots sind in Rödersheim-Gronau am Fix-Hof in der Hauptstraße. Oder in Mannheim in den Stadtteilen Neckarau und Wallstadt sowie in Speyer. Klaus Fix sucht weitere Depots und freut sich, wenn sich jemand melden würde, der einen kleinen Raum oder eine Garage eventuell mit Kühlmöglichkeit für die Zeit der Abholung zur Verfügung stellt.

Alle weiteren Infos plus Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte im Internet unter www.solawi-fixhof.de. Wer mag, kann direkt mit Klaus Fix Kontakt aufnehmen und ihn unter 06231 915751 anrufen.