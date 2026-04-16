Doppelt so viele Personen wie im vergangenen Jahr sind in der Chorscheune zum Seniorennachmittag zusammengekommen. Mehr „junge 70er“ dabei. Die Stimmung ist gut.

Zum letzten Mal war es an Bürgermeister Rainer Schaust (CDU), die Menschen über 65 Jahre in geselliger Runde zu begrüßen. Sein Nachfolger im Amt, Günter Gleixner, wird im kommenden Jahr Gastgeber sein. Beide dürfen dem Seniorennachmittag jedoch ohnehin treu bleiben, denn die Altersgrenze ist erreicht. „Mittlerweile trauen sich auch die jungen 70er, sich anzumelden“, nannte Schaust einen möglichen Grund, weshalb die Beteiligung in diesem Jahr vergleichsweise extrem hoch war. Dennoch: Das Gros der Anwesenden war 80 Jahre und älter.

„Die Leute, die hier zusammenkommen, sind meistens die, die sich für das Dorf eingesetzt haben, sei es in Vereinen oder im gesellschaftlichen Leben“, machte Gleixner im Gespräch mit der RHEINPFALZ deutlich. Wertschätzung für die Lebensleistung soll der Seniorennachmittag sein. Gleichsam gebe es andere Angebote, die den ältesten Einwohnern den Alltag in Harthausen angenehmer machen soll.

Fahrt geht ins Elsass

Als Beispiel nannte Gleixner die Organisation einer Seniorenfahrt. Die führe diesmal ins elsässische Hagenau. Der Beigeordnete Matthias Löffler (CDU) erwähnte noch das kirchliche Angebot des Cafés Auszeit, bei dem die Senioren regelmäßig im Tabakschuppen in Austausch kommen können. „Das Dorf lebt von den Älteren, denn die Jungen sind tagsüber arbeiten oder extern unter“, stellte Gleixner heraus.

Auf ehrenamtliche Unterstützung konnte die Gemeinde beim Seniorennachmittag bauen. Sowohl die Kfd als auch der MGV unterstützten bei der Versorgung der Anwesenden. Brezeln und Kuchen auf den Tischen passten zu den Gedanken, die Pastoralreferentin Sabine Alschner den Senioren mit auf den Weg gab.

Wie in einem Bäckerladen sei die Zusammenkunft in der Chorscheune zu sehen. Denn auch dort treffen Menschen aufeinander, kommen ins Gespräch und ihr Alltag wird durch das Miteinander versüßt. „Die Hauptsache ist die Unterhaltung“, unterstrich Gleixner. Der Blick in die Runde bewahrheitete seine Worte.

Aus dem Reden wurde zwischendurch auch gerne mal Gesang: Die „Batschkappe“ aus Speyer animierten mit altbekannten Melodien. xsm