Was den Rhein-Pfalz-Kreis und Rhein-Pfalz-Kreis-Redakteure in dieser Woche beschäftigt hat. Kurioses, Abseitiges – und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Ich gestehe: Ich bin Auto-Hypochonder. Sobald bei meinem geliebten Gefährt irgendeine Warnleuchte aufblinkt, ein Geräusch, das eben noch nicht da war, ertönt,

Bitte loggen Sie sich ein um den Artikel im Klartext zu sehen.

rdeo grdanewis hintc so ,tsi ewi se nise sl,lo mmbkoee ihc wz;heilhsiu.ugmusS&r&lc;abec sDa prieoetznt ,hsci loabsd hci mit mmeien latibreilus;dMpmn&eost edi piknrleugbRzee ihcb;resmtr&uueel. So eshengech eimb umguent;jn&ls bauUlr in iuchfkurl.a;nderm&S Da awr hnhoien honsc tzechsnwi g