Egal ob Rockstar, Opernsängerin oder in der Blaskapelle: Den Grundstein zum Musizieren kann die Musikschule legen. Was die Kreismusikschule so besonders macht.

„Ich habe erst drei Gesangsstunden, aber es macht total Spaß“, sagt Mara Ottilinger aus Limburgerhof. Die 18-Jährige spielt Bass in der Schulband und will mit einem Freund ein gemeinsames Musikprojekt starten. Straßenmusik wollen sie machen und dazu will Mara singen. Sie besucht den Unterricht bei Anne-Kathrin Herzog, studierte Sängerin und Musikpädagogin sowie Lehrerin bei der Kreismusikschule. Bei ihr lernen Kinder und Jugendliche, mit ihrer Stimme umzugehen. Egal ob als „Königin der Nacht“ auf der Opernbühne, oder als Soul-Sängerin im Jazzclub – alle brauchen technische Grundlagen, um gut und sicher zu singen, erklärt die Lehrerin. Gesungen wird nämlich mit dem ganzen Körper. Mit einem falschen Tonansatz könne man sich auf Dauer die Stimme ruinieren. Wer aber weiß, wie er oder sie ohne Anstrengung singt, kann die ganze Freude des Gesangs erleben – in jeder Stilrichtung. „Ich sollte ein Lied mitbringen, das ich unter der Dusche singe. Da habe ich ,Skyfall’ genommen, von Adele“, sagt Mara. Sie fühle sich bei Anne-Kathrin Herzog sehr gut aufgehoben.

Stirbt Gitarre aus?

In einem anderen Klassensaal sind Kinder dabei, akustische Gitarren auszuprobieren. Lehrerin Frederica Colucci hat kleinere Instrumente mitgebracht. Sie zeigt, wie die Kinder die Gitarre halten und Saiten auf das Griffbrett drücken. So können sie aus Tönen schon eine kleine Melodie zusammensetzen. Bei ihr lernen die Kinder Grundlagen. Ob sie dann mal Lagerfeuer-Lieder schrammeln, klassische Kompositionen zupfen, oder zur Elektrischen Gitarre wechseln, wird sich zeigen.

Die E-Gitarre lehrt Roman Hernitschek. „Kindern im Grundschulalter würde ich zuerst die akustische Gitarre empfehlen. Später können sie zur E-Gitarre wechseln“, meint er. Vor einigen Jahren gab es in der Fachpresse Befürchtungen, die Gitarre sei ein aussterbendes Instrument und werde von Computern verdrängt. „Davon kann ich nichts bemerken“, sagt Hernitschek, „die Nachfrage ist immer noch so groß, dass es Wartelisten gibt.“ Rock-Gitarrenhelden seien zwar nicht mehr jedem Schüler bekannt, aber es kommen immer noch welche, die „Still got the Blues“ lernen wollen. „Der Einsatz der Gitarre hat sich differenziert“, sagt er. Sie sei weiter wichtig, auch wenn sie in vielen Stilrichtungen nicht im Mittelpunkt stehe. Bei ihm können Schüler das „Rock-Brett“ ebenso lernen, wie Melodie- und Solospiel. Auch Bands will Hernitschek als Coach unterstützen.

Musikschulleiter Christoph Utz leitet ein Team von 48 Lehrkräften, die im Landkreis an etwa 50 Schulen und Vereinsheimen unterrichten. Im Schnitt besuchen pro Jahr 1900 Schüler die Musikstunden. Es gibt etwa 30 Ensembles, von der kleinen Blockflötengruppe bis zum großen Orchester, mit verschiedenen Instrumenten und in unterschiedlichen Altersklassen.

Teure Instrumente zum Ausleihen

Eine besondere Aufgabe einer Musikschule sei es, weniger verbreitete Instrumente anzubieten. Ein Beispiel dafür sind die Harfen. Die KMS bietet Harfen zum Ausleihen, sowohl die kleineren Haken-Harfen, wie auch demnächst eine große Pedalharfe. Seit der Gründung vor drei Jahren habe sich die Harfenklasse sehr gut entwickelt. „Bei ,Jugend musiziert’ hat eine Schülerin den Regionalwettbewerb gewonnen und eine Landessiegerin fährt im Sommer zum Bundeswettbewerb“, berichtet Utz. Harfen kosten viel Geld, ein gutes Instrument hat einen fünfstelligen Preis. „Sowas können Eltern nicht auf gut Glück kaufen, ohne zu wissen, ob das Kind wirklich spielen wird“, sagt Utz.

Ähnliches gelte auch für das Fagott. Leihinstrumente seien deshalb wichtig, um Möglichkeiten bieten zu können, ist Utz überzeugt. Ermöglicht wurden sie durch den Kreis als Träger, den Förderverein und weitere Sponsoren.

Besonders wichtig ist dem Musikschuldirektor die Kooperation mit Schulen und Kindertagesstätten. So bekommen viele Kinder musikalische Bildung. Die Wirkung der Musikschule reiche in die ganze Region. „Viele unserer Schüler spielen in Musikvereinen, in Orchestern, machen Kirchenmusik und vieles mehr“, sagt Utz.

Termin

Flanierkonzert mit verschiedenen Ensembles der Kreismusikschule am Sonntag, 31. Mai, Rudolf-Wihr-Realschule, Limburgerhof.

