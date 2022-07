Der Fahrer unter Drogeneinfluss, der Beifahrer betrunken: So waren zwei Männer mit einem Transporter laut Polizei am Freitagabend auf der A61 nach Süden unterwegs. Als der Beifahrer am Autobahnkreuz Mutterstadt eine Streife bemerkte, die dort den Verkehr beobachtete, zeigte er den Beamten den Mittelfinger. Das ermutigte die Streife, Fahrzeug und Fahrer auf der Tank- und Rastanlage Dannstadt zu kontrollieren und eine weitere Streife zur Unterstützung zu rufen. Beim Beifahrer stellten die Polizisten „einen nicht unerheblichen Alkoholwert“ fest. Beim Fahrer bemerkten sie Auffälligkeiten im Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit. Ein Drogentest verlief positiv, weshalb sie ihm die Weiterfahrt verboten und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem leiteten die Beamten gegen beide Männer Ermittlungsverfahren ein. Auf Grund des Alkohol- und Drogenkonsums konnte keiner der beiden mehr den Transporter fahren.