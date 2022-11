In jedem Jahr wird in Deutschland am Volkstrauertag der Opfer der beiden Weltkriege gedacht. Auch am Sonntag gibt es auf den Friedhöfen im Kreis wieder Veranstaltungen mit Kranzniederlegungen.

In Schifferstadt hält Pfarrer Michael Erlenwein auf dem Waldfriedhof ab 11.15 Uhr eine Gedenkansprache. Musikalisch wird die öffentliche Gedenkfeier vom Schifferstadter Männergesangverein und vom Musikverein 1974 gestaltet.

In Limburgerhof ist ab 14 Uhr auf dem Friedhof eine Kranzniederlegung durch Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) und Freiwillige Feuerwehr geplant. Texte zum Volkstrauertag gibt es von Pastoralreferentin Doris Heiner sowie Lara Biello, Auszubildende bei der Gemeindeverwaltung. Musikalisch wird die Feier vom Posaunenchor sowie von Hildegard und Ansgar Schreiner gestaltet.

In Dannstadt-Schauernheim gibt es ab 11.30 Uhr auf dem Friedhof in Schauernheim Ansprachen von Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) und Marion Krüttgen von der Pfarrei Heiliger Sebastian. Musik kommt vom Musikverein Harmonie. In Hochdorf-Assenheim werden ab 14 Uhr in der Trauerhalle auf dem Friedhof Assenheim Gedenkworte von Ortsbürgermeister Walter Schmitt (FWG) und eine Ansprache von Pfarrer Tobias Laun zu hören sein. Um die musikalische Gestaltung kümmern sich die Blaskapelle Assenheim sowie die Chorgemeinschaft Hochdorf-Assenheim. In der Friedhofshalle Gronau wird um 14 Uhr der Opfer der Weltkriege gedacht. Die Ansprachen von Pfarrer Christian Mundt und Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) werden vom MGV Liedertafel musikalisch begleitet. In Rödersheim findet um 17 Uhr eine Gedenkfeier in der katholischen Kirche St. Leo mit dem MGV Frohsinn statt.

In Neuhofen wird ab 11 Uhr am Mahnmal auf dem Friedhof der Opfer von Terror und beider Weltkriege gedacht. Nach der Kranzniederlegung lädt die Arbeitsgemeinschaft Neuhöfer Vereine zu einem Glühweinumtrunk ein. Um 11.30 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof in Altrip.

Auf dem neuen Friedhof in Mutterstadt wird ab 11 Uhr der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Redebeiträge der katholischen Kirchengemeinde und von Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD) werden musikalisch von der Blaskapelle und den Gesangvereinen begleitet.

Die Feier der Gemeinde Böhl-Iggelheim beginnt am Sonntag um 11.30 Uhr in der Trauerhalle Iggelheim. Nach einer Rede von Bürgermeister Peter Christ (CDU) geht es zur Gedenktafel. Dort wird ein Kranz niedergelegt. Für die musikalische Gestaltung zeichnet der Musikverein Iggelheim verantwortlich.