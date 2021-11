Während des Lockdowns sind auch bei der Volkshochschule Kurstage oder ganze Kurse ausgefallen. Bereits gezahlte Gebühren wurden erstattet, was aber laut Kreisverwaltung zu einem „enormen Verwaltungsaufwand“ geführt hat. Die Satzung soll daher geändert werden.

Stand bisher in der Gebührensatzung der Kreisvolkshochschule, dass die Teilnehmer drei Werktage nach dem Kurstag bezahlt haben müssen, so ist dies nun in der neuen Satzung wie folgt ergänzt: „Aufgrund der Corona-Pandemie wird vorübergehend bei Kursen mit Beginn bis 30. Juni 2022 die Gebühr erst nach erfolgter Kursdurchführung abgebucht.“ Diese Regelung verlängere sich über diesen Zeitraum hinaus, solange der Bundestag eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ feststelle. Außerdem entfällt damit die Regelung, dass gezahlte Gebühren im Falle eines Rücktritts vom Kurs erstattet werden, weil nun ohnehin erst am Ende bezahlt werde.

Die Fachausschüsse und zuletzt der Kreisausschuss empfehlen diese Satzungsänderung, über die der Kreistag in seiner Sitzung am 13. Dezember beschließen wird. Laut Landrat Clemens Körner (CDU) ist eine ähnliche Regelung auch für die Kreismusikschule geplant.

Für einiges Geplänkel sorgte im Kreisausschuss die Tatsache, dass bei dieser Gelegenheit die Satzung an die weibliche Sprachform angepasst worden war. Stefan Scheil kündigte für die AfD an, sich im Kreistag dagegen auszusprechen, wonach es Diskussionen um das Ob und Wie der Gendersprache gab.