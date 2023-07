Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hoher Besuch in den Mechtersheimer Tongruben: Auf Einladung der Naturschutzorganisation Gnor hat sich Umwelt-Staatssekretär Erwin Manz am Donnerstag über das Vogelmonitoring per Kamera-Drohne informiert. Der Gast aus Mainz zeigt sich begeistert von der neuen Technik auf dem Gebiet und dem Einsatz der Ehrenamtlichen.

Mathias Schäf hat seine Drohne einige Meter vom Ufer des großen Sees in den Mechtersheimer Tongruben entfernt auf dem Transportkoffer abgelegt. Das Steuergerät in Händen und das Tablet