Mit kleinem Aufwand könne jeder dazu beitragen, „dass die tolle Freizeiteinrichtung Vogelpark die Krise wohlbehalten übersteht“, sagt Peter Schlindwein, Fachbereichsleiter Bürgerdienste bei der Schifferstadter Stadtverwaltung. Seit Beginn der Corona-Krise ist der Park geschlossen, mit Ausnahme eines Sonntags. Da hat das Prozedere mit Einbahnregelung, Einlasskontrolle und Abstand zwischen den Besuchern gut geklappt, sagt Peter Tiesler, Vorsitzender des Vogelschutz- und Zuchtvereins. Doch an eine regelmäßige Öffnung ist bislang nicht zu denken.

Kontaktdaten notieren und auf Besucheranzahl achten

Dabei wäre die grundsätzlich möglich. Was fehlt, sind Helfer. Die Aktiven des Vogelparks gehören laut Tiesler größtenteils selbst zur Risikogruppe. Konkret werden Helfer gesucht, die die Kontaktdaten der Besucher notieren und darauf achten, dass maximal 50 Menschen gleichzeitig im Park sind. Je zwei Personen sollen die Zutrittskontrollen für zwei Stunden übernehmen. Geplant sind die Öffnungszeiten für Samstage und Sonntage jeweils von 14 bis 18 Uhr. Nicht überprüft werden muss, ob die Besucher Masken tragen und Abstand halten. Das liegt laut Verwaltung in deren Eigenverantwortung. Gegenverkehr wird durch eine Einbahnregelung so weit wie möglich vermieden.

Kontakt