Bislang konnte der Schifferstadter Vogelpark unter den Corona-Regeln nicht regelmäßig öffnen. Die Aktiven fehlten, weil viele Mitglieder des Betreibervereins zur Risikogruppe zählen. Durch einen Aufruf der Stadt fanden sich nun Helfer, bis Mitte August ist der Betrieb gesichert. Das Angebot wird gut angenommen – und nicht nur die Besucher freuen sich.

Es ist ja nicht so, dass nur die Menschen neugierig sind, auch viele Tiere im Schifferstadter Vogelpark genießen die Abwechslung nach Monaten der Corona-Eintönigkeit. Plötzlich sind da wieder Besucher auf der anderen Seite des Zauns. Ob bei den Papageien, die ihre Kletterkunststücke zeigen, oder am Ziegengehege, wo die ganze Gruppe sich drängelt, um Leckerbissen zu bekommen, oder den Eseln, die gleich gelaufen kommen. Die tierische Belegschaft des Parks scheint sich an diesem Sonntag zu freuen, dass wieder Besucher da sind. Endlich!

Denn auch der Vogelpark Schifferstadt versucht, langsam erste Schritte in eine der Corona-Krise angepasste Normalität zu gehen. Bislang war der Park geschlossen. Nun hat es der Vogelschutz-und Zuchtverein 1955, der die Anlage betreibt, geschafft für die Samstag- und Sonntagnachmittage Sonderöffnungen zu organisieren. Zunächst ist die Öffnung bis Mitte August gesichert, eine Fortsetzung ist aber keineswegs ausgeschlossen. Im Gegenteil, der Verein würde sich freuen, die Reihe der Sonderöffnungen weiterführen zu können. „Alles hängt an den Helfern“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Tiesler. Denn daran war es bislang gescheitert, den Park unter Corona-Bedingungen dauerhaft zu öffnen. Zwar ist es kein Problem, die geltenden Vorschriften umzusetzen, das hatte ein einmaliger Öffnungstag vor einiger Zeit bereits gezeigt. Abstand halten und eine Einbahnstraßenregelung reduzieren den Kontakt der Besucher auf ein Minimum. Doch viele Vereinsmitglieder gehören zur Corona-Risikogruppe, was ihren Einsatz ausschließt.

Dank der Freiwilligen ist die Öffnung für fünf Wochenenden gesichert

Auch die Schifferstadter Stadtverwaltung schaltete sich ein und warb um Unterstützung. „Wir sind sehr glücklich und sehr dankbar, dass sich nach dem Aufruf so viele gemeldet haben, dass wir für diese fünf Wochenenden die Öffnung sicherstellen konnten“, erzählt Tiesler. „Selbst Leute aus der Umgebung und von Ludwigshafen haben angefragt, ob sie mitmachen dürfen.“ Zwei Helfer überwachen nun am Eingang die Hygienevorschriften. Die Besucher müssen sich vor dem Eintritt die Hände desinfizieren und Zettel mit Namen, Adresse und Telefonnummer ausfüllen und abgeben. „Die Zettel heften die Helfer in einem dafür vorgesehenen Ordner ab, und nach jeweils vier Wochen werden sie vernichtet, wie es die Regeln vorsehen“, sagt Tiesler. Mehr als 50 Personen dürfen sich nicht gleichzeitig im Park aufhalten, auch darauf achten die Helfer. Bisher bestand aber noch keine Gefahr, in die Nähe dieser Grenze zu kommen.

Besonders Familien mit Kindern bevölkern an diesem Nachmittag den Vogelpark. Dass wieder Leben in den Park einkehrt, freut Tiesler natürlich – genauso wie über die Unterstützung, die der Park während der Corona-Pause aus der Bevölkerung erfahren hat. „Wir sind auch sehr dankbar für die vielen Spenden, ob Heu oder Gemüse oder Geldspenden, von Privatpersonen wie von Firmen“, sagt Tiesler. „Wir können alles gut gebrauchen, denn unsere üblichen Feste sind ja alle ausgefallen, aber die Tiere müssen trotzdem gefüttert werden.“ Das gilt auch weiterhin. Zunächst heißt es für die Gäste aber schauen. Bei den Heiligen Ibissen – die afrikanische Vogelart heißt „heilig“, weil sie im alten Ägypten als Inkarnation des Gottes Thot galt – fängt gerade die Brutzeit an, ein Weibchen brütet auf Augenhöhe in einem Nest direkt am Zaun. Auch in dem gemischten Federvieh-Gehege ist einiges los und das Emu-Paar schaut neugierig herüber.

Im ständigen Austausch mit dem Ordnungsamt

Damit alles reibungslos verläuft, weiß jeder, was er zu tun hat. „Die Helfer sind schichtweise eingeteilt, zwei immer für zwei Stunden, so ist es für keinen zu lange und wird auch nicht langweilig. Es braucht auch keiner Angst zu haben, was falsch zu machen, wir weisen jeden ein“, sagt Tiesler. Die Leute vom Vogelpark sind mittlerweile wahre Spezialisten in Sachen Hygiene-Vorschriften geworden. „Seit es die Möglichkeit gibt, unter den entsprechenden Auflagen wieder zu öffnen, stehen wir in ständiger Verbindung mit dem Ordnungsamt, um alles genau umzusetzen. Daneben gilt weiterhin die Einbahnstraßenregelung und überall weisen Schilder auf die Einhaltung des Abstands hin. Von der Maskenpflicht sind die Besucher allerdings befreit.

In der Zeit, in der niemand in den Park konnte, hat sich einiges getan, vor allem in Sachen Nachwuchs. „Wir hatten vier kleine Störche, die sich inzwischen schon für die Reise nach Afrika sammeln, aber die Uhu-Dame war mir dem Brüten leider nicht erfolgreich – vielleicht nächstes Jahr,“ sagt Tiesler. Die Parma-Kängurus mit den ernsthaften Gesichtern haben sich im Schatten niedergelegt, zwei sind dieses Jahr geboren. Auch im Ziegengehege gab es Nachwuchs, gleich elf Zicklein. Die Tiere waren ja auch eine ganze Zeit lang unbeobachtet.

