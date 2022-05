Zu keiner Zeit des Jahres ist in Wald, Feld und Flur so viel los wie in diesen Tagen. Um das Erwachen der Natur nach dem Winter mit allen Sinnnen zu erleben und obendrein viel Wissenswertes über Pflanzen und Tiere zu erfahren, lädt der Verein der Vogelfreunde Hanhofen für Sonntag, 15. Mai, zu einer Exkursion in den Allmendwald ein. Wie Vorsitzender Roland Fürst mitteilt, geht es unter anderem um das Brutverhalten von Vogelarten, die in dem Wald in Höhlen leben, um das Erkennen von Vogelgesängen und um ebenfalls in dem Gebiet vorkommende Fledermäuse. Die Exkursionsleiter Thomas und Otfried Dolich ermöglichen den Teilnehmern ab einem Alter von sechs Jahren das „hautnahe Beobachten von Gelegen und Jungvögeln“. Bei der Gelegenheit beringen die beiden den Vogelnachwuchs. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr bei der Vogelschutzhütte Hanhofen, gelegen am Sportgelände an der Straße zwischen Hanhofen und Harthausen. Nach der kostenlosen Exkursion besteht die Möglichkeit zur Einkehr in die Vogelschutzhütte. Da in dem Wald zahlreiche Stechmücken fliegen, wird Teilnehmern zu Schutzmaßnahmen geraten – etwa stichfeste Kleidung oder Abwehrspray.