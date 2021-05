Seit Anfang März häufen sich beim Naturschutzbund (Nabu) Meldungen über kranke und tote Blaumeisen. Rund 26.000 verendete Vögel hat die Organisation mittlerweile bundesweit registriert. Auslöser ist ein bakterieller Infekt, der sehr ansteckend ist. Im Rhein-Pfalz-Kreis angekommen ist die Krankheit aber wohl noch nicht.

Aufgeplustert und apathisch: An diesen Symptomen erkennt man laut Nabu die Vögel, die von der neuen Vogelkrankheit betroffen sind. Meist sitzen sie in der Nähe ihrer Futterstellen auf dem Boden und reagieren nicht mehr, wenn Menschen sich ihnen nähern. Manche wirken, als hätten sie Atemprobleme. Andere wiederum scheinen einen unstillbaren Durst zu haben oder können nicht mehr richtig schlucken. Das Gefieder am Kopf ist teilweise ausgefallen, die Augen wirken verklebt. „Wenn es so weit ist, kann man nichts mehr tun“, erklärt Thomas Dolich. Der Vogelexperte aus Neuhofen ist Teil der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie (Gnor) und ist im Rhein-Pfalz-Kreis dem Meisensterben in den vergangenen Tagen nachgegangen.

„Ein auffälliges Phänomen“

Seine gute Nachricht: „Bei uns scheint es noch keine Probleme mit den Blaumeisen oder dieser Krankheit zu geben.“ Rund 325 Nisthöhlen im Wald zwischen Hanhofen und Harthausen sowie nördlich der B39 Richtung Speyer hat er in den vergangenen Tagen kontrolliert. „Auch in meinem Garten in Neuhofen ist mir noch nichts aufgefallen“, so Dolich.

Rund 26.000 tote Meisen hat der Nabu laut Angaben auf seiner Webseite bis Mitte vergangener Woche bundesweit verzeichnet. „Das ist schon eine gravierende Zahl“, sagt Dolich auch mit Blick auf die Tatsache, dass es immer wieder Parasiten und Vogelkrankheiten gibt. Von den meisten würde die Öffentlichkeit eigentlich gar nichts mitbekommen. „Dass das jetzt aber schon so weitreichend besprochen wird, zeigt, dass es ein auffälliges Phänomen ist.“

Hotspot im Drei-Länder-Eck

Erste Meldungen über kranke oder schnell sterbende Meisen gab es bereits Anfang März aus Rheinhessen. Später kamen Rheinland-Pfalz und die angrenzenden Regionen am Mittelrhein in Hessen dazu. Sogar in Thüringen wurden erste Vögel mit diesen Symptomen registriert. Mitte April gab es erste Meldungen aus dem Kreis Kaiserslautern. Der Schwerpunkt liegt laut Nabu aber im Gebiet an den Grenzen zwischen Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. „Mit teilweise 100 Fällen pro Landkreis scheint es dort besonders massiv zu sein“, sagt Dolich. Betroffen sind vor allem Blaumeisen, aber auch bei anderen kleinen Singvögeln – etwa Rotkehlchen, Kohlmeisen und Haussperlingen – habe man die Krankheit schon festgestellt.

Dass sie sich auch Richtung Südosten in die Vorderpfalz ausbreitet, hält Dolich indes für eher unwahrscheinlich: „Blaumeisen sind sehr standorttreu und fliegen keine 50 oder 80 Kilometer weit.“ Er habe also die Hoffnung, dass die Krankheit von befallenen Tieren nicht in den Rhein-Pfalz-Kreis eingeschleppt werde. „Wir wissen aber auch nicht, welche Vögel die Krankheit übertragen, ohne selbst Symptome zu zeigen.“ Ganz ausschließen könne man eine Ausbreitung hierzulande also nicht.

Gefahr für den Menschen?

Wochenlang konnten Experten die Symptome keiner bekannten kursierenden Vogelkrankheit zuorden. Klar war für den Nabu nur: Die Krankheit ist hochansteckend und verbreitet sich schnell unter den Vögeln. Oft würden fünf bis zehn tote Tiere aus einem Garten gemeldet. Mitte vergangener Woche lagen dann erste Ergebnisse aus Laboruntersuchungen vor: Das Bakterium Suttonella ornithocola ist für das Meisensterben verantwortlich, meldete der Nabu. Es verursacht bei den Meisen die tödliche Lungenentzündung. Eine Gefahr für Menschen und Haustiere bestehe nicht.

Diese Erkenntnis ziehen die Vogelexperten auch aus der bisherigen Erfahrung. Denn das Bakterium ist nicht neu. Erstmals identifiziert wurde es bereits im Winter 1995, als zahlreiche Singvögel – vor allem männliche Blaumeisen – starben. Suttonella ornithocola war damals das einzige auffindbare Bakterium und wurde zum Auslöser der Krankheit erklärt. 2017 trat es dann noch einmal auf, in Großbritannien, wo es bei vielen Meisen eine Lungenentzündung auslöste. Seit 2018 ist es auch in Deutschland bekannt.

Schlechte Bruterfolge

Eine Sache stimmt Dolich nachdenklich: Im vergangenen Jahr hatten die Blaumeisen einen schlechten Bruterfolg, also weniger Junge bekommen. Bei 33 Blaumeisenpaaren in Dolichs Nisthöhlen seien 2019 nur 125 Jungvögel ausgeflogen – „eine vergleichsweise niedrige Zahl, wenn man bedenkt, dass Blaumeisen im Schnitt 16 Eier in ein Nest legen“, so der Ornithologe. Zum Vergleich: 2007 sorgten 57 Blaumeisenpaare noch für rund 400 Jungvögel. Und auch bei den 82 Kohlmeisenpaaren sei es im vergangenen Jahr ähnlich gewesen, nur weniger stark. Genau diese Arten scheinen jetzt von der Krankheit besonders stark betroffen zu sein. „Man kann nicht ganz ausschließen, dass die Krankheit damals schon da war“, meint Dolich.

Ein weiteres Problem: Den vergleichsweise schlechten Bruterfolg könnten die Vögel wieder wettmachen. „Mit einer starken Reproduktion ginge das“, so Dolich. Doch es würde Jahre dauern, den Bestand wieder auf das Ausgangslevel zu bringen. „Damit wären die regionalen Bestände – etwa im jetzt besonders betroffenen Gebiet im nördlichen Rheinland-Pfalz – über Jahre hinweg sehr niedrig.“

Damit sich nicht noch mehr Vögel anstecken, rät der Nabu nun bei den Vögeln zu „Social Distancing“. Da Vögel an Futterstellen oder Tränken aufeinandertreffen können, sei dort das Infektionsrisiko besonders hoch. Wer also einen kranken Vogel in seinem Garten findet, sollte die Fütterung und Bereitstellung von Tränken sofort einstellen, heißt es auf der Webseite.

