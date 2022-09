Lambsheim/Gerolsheim. Die Grube zwischen Lambsheim und Gerolsheim ist ein beliebtes Ausflugsziel für Vogelbeobachter. In unmittelbarer Nähe des Beobachtungsstands, am Straßenrand der K2, dürfen sie aber nicht mehr parken.

Die Kolonie von Bienenfressern in der Grube kann von einem Beobachtungsstand, den der Naturschutzverband Nabu gebaut hat, betrachtet werden. Das Problem: Die meisten Besucher stellten ihre Autos bisher in der Nähe des Grubengebiets der Firma Erdbau Leidig an der Kreisstraße 2 auf einem Grünstreifen am Fahrbahnrand ab und liefen dann entlang Straße in Richtung Beobachtungsstand. Wenn die Türen der Fahrerseite geöffnet wurden, ragten sie in den Fahrbahnbereich hinein. Zudem mussten landwirtschaftliche Fahrzeuge, die aus dem Wirtschaftsweg auf die K2 abbiegen wollten, sehr weit in den Kreuzungsbereich einfahren, um etwas zu sehen.

Da sich die Stelle hinter einer leichten Kuppe befindet, hielt die Verbandsgemeindeverwaltung Lambsheim-Heßheim dies für einen sehr gefährlichen Zustand und regte vor mehr als einem Jahr an, ein Halteverbot auf dem Seitenstreifen einzurichten. Das ist nun wie vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) angekündigt, im Zuge des mittlerweile abgeschlossenen Baus des Geh- und Radwegs neben der Kreisstraße geschehen.

Der kommunale Vollzugsdienst werde das Halteverbot nun kontrollieren und bei Missachtung einschreiten, kündigt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD), an und macht gleich einen Vorschlag, wo Vogelinteressierte nun parken können: „Ideal wäre, wenn die Vogelbeobachter die Parkplätze am Friedhof oder Ortsrand nutzen würden und dann zu Fuß oder mit einem Klappfahrrad über den neuen Rad- und Fußweg zur Grube mit dem Beobachtungsstand kommen.“