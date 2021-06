Der anhaltende Totalausfall von Telefon, Internet und Fernsehempfang von Vodafone in Teilen Lambsheims geht auf eine Verkettung von Umständen zurück. Das teilte der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller am Mittwoch mit. Er hat sich beim Digitalisierungsministerium erkundigt und weitere Informationen vom Breitbandkompetenzzentrum erhalten. Demzufolge hat es am Mittwoch vergangener Woche einen Stromausfall gegeben, von dem auch Verstärkerpunkte – das sind die grauen Kästen am Straßenrand – betroffen waren. Diese seien sofort ausgetauscht worden.

Am Montag habe dann Vandalismus an zwei anderen Verstärkerpunkten für einen Ausfall der Leitungen gesorgt, und auch am Dienstag habe es „Randale gegen Verstärkerpunkte“ gegeben. Bei den Reparaturarbeiten seien die Probleme durch Rückwegstörer festgestellt worden. „Einige Haushalte sind deshalb schon wieder am Netz, andere nicht“, erklärte Haller.