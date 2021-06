Nach einer Woche mit Störungen und zwischenzeitlichem Totalausfall von Internet, Telefon und Fernsehempfang ist das Vodafone-Netz in Lambsheim seit Mittwochabend wiederhergestellt. Das meldete der Netzbetreiber am Donnerstag. „Wir beobachten natürlich weiterhin unsere Technik, um sicherzugehen, dass alle Systeme stabil bleiben“, hieß es in der Mitteilung von Vodafone. Ursachen für die langwierigen Störungen waren ein Stromausfall, wiederholter Vandalismus und die Suche nach einem sogenannten Rückwegstörer.