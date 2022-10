In der Verbandsgemeinde Maxdorf sollen zu den sechs vorhandenen Warnsirenen vier weitere installiert werden. Damit müsse wegen des Zuschusses noch in diesem Jahr begonnen werden, sagte Bürgermeister Paul Poje (CDU).

Er erinnerte in der Sitzung des Verbandsgemeinderats in Birkenheide daran, dass ein Unternehmen im Auftrag der Verbandsgemeinde geprüft habe, in welchem Umkreis der Alarmton der vorhandenen Sirenen zu hören ist. Dabei habe sich herausgestellt, dass im westlichen Teil von Birkenheide, im Bereich des Gewerbegebiets in Fußgönheim sowie in den Gebieten westlich und nördlich des Heidewegs in Maxdorf die Alarmierung im Katastrophenfall nicht ausreichend wäre.

Inzwischen seien Angebote für den Kauf und die Installation von vier Sirenen eingeholt worden. Die Ratsmitglieder waren sich einig, dass nicht das Unternehmen, das das preiswerteste Angebot abgegeben hat, den Auftrag bekommen soll, sondern eine Firma, deren Angebot etwa 1000 Euro teurer ist. Dieses Unternehmen biete mehr Leistung, deshalb entspreche die Vergabe an diesen Bieter der Rechtsvorschrift, dass das wirtschaftlichste Angebot angenommen werden soll.

Zu den Kosten von knapp 173.000 Euro bekommt die Verbandsgemeinde nach Angaben von Poje vom Rhein-Pfalz-Kreis einen Zuschuss von 21.700 Euro. Dies sei ein Teil der Landesmittel in Höhe von 232.000 Euro, die der Kreis für den Ausbau eines Sirenenwarnnetzes bekommen habe. Das Geld fließe aber nur, wenn mit der Installation der Sirenen noch in diesem Jahr begonnen werde, so Poje.

Die Verbandsgemeinde sei etwas spät dran, weil der zuständige Mitarbeiter der Verwaltung davon ausgegangen sei, dass es reiche, wenn vorhandene Sirenen aufgerüstet werden. Die seien total veraltet, gebraucht und zudem analog, so Oliver Nagel-Schwab (FDP). Die vier Sirenen sollen auf Gebäuden installiert werden, die Aufstellung von Masten sei daher nicht erforderlich, sagte Poje auf eine entsprechende Frage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Alfons Wiebelskircher.