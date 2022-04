Traditionell steht das Muttertagswochenende in Hochdorf ganz im Zeichen der Musik, wenn der Katholische Musikverein zum „Hochdorfer Musikfest“ einlädt. Nach der Pandemie-Pause ist es jetzt wieder soweit.

Start ist am Freitag, 6. Mai, um 21 Uhr (Einlass: 19 Uhr) mit einer Grand-Malör-Nacht. Der Samstag, 7. Mai, steht unter dem Motto „Das Wir gewinnt“. Die Musikvereine von Hochdorf, Assenheim und Dalkingen (Baden-Württemberg) präsentieren ab 20 Uhr einen bunten musikalischen Mix. Zuvor gibt es um 17.30 Uhr einen musikalischen Marsch durch Hochdorf.

Am Sonntag, 8. Mai, steht die Familie im Mittelpunkt. Um 12 Uhr spielt der Musikverein Dalkingen auf und um 15 Uhr gibt es „Jugend in Concert“ mit dem Jugendorchester und den Flötengruppen. Im Rahmenprogramm gibt es Kinderspiele. Ab 17 Uhr klingt der Tag musikalisch mit Accoustic3-4you aus. Am Montag, 9. Mai, spielt der Musikverein Hochdorf zum Finale ab 19 Uhr. Bereits um 18 Uhr steht das Haxenessen auf dem Programm. Infos auch unter www.MusikvereinHochdorf.de.