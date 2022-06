Weitestgehend plastikfrei wird am Wochenende in Hanhofen gefeiert. Umweltschutz und Nachhaltigkeit hat sich die Ortsgemeinde auf die Fahnen geschrieben während der Kerwe, die am Samstag, 17 Uhr, eröffnet wird.

Die letzten Vorbereitungen der beteiligten Vereine laufen für ein paar stimmungsvolle Tage auf dem Kerweplatz an der Goethestraße. Unter dem Dach des Ortskartells richten sie gemeinsam mit der Gemeinde die Veranstaltung aus. Drei Klubs werden die Versorgung der Gäste mit Speisen und Getränken übernehmen. Der Fußballverein, die Burgfunken Blau-Weiß und der Förderverein der Grundschule haben ihre Helfer dafür beisammen.

Sie werden an den vier Festtagen alle Hände voll zu tun haben, denn neben dem Historischen Dorffest ist die Kerwe ein Höhepunkt im Jahresverlauf. Eröffnet wird sie am Samstagabend von Ortsbürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD). Mitgestaltet wird der Auftakt von den Kindern der Kita Villa Sonnenburg und des Schulhorts.

Blasmusik zum Ausklang

Der Sonntag beginnt mit einer ökumenischen Andacht um 10.30 Uhr im Festzelt. Ab 11.30 Uhr gibt’s Mittagessen. Neben den Kirmesspeisen Bratwurst und Steak wird auch Handkäse als fleischlose Komponente auf die Teller gebracht. Außerdem im Angebot: Kartoffelsalat und Pommes. Der Ausschank öffnet am Montag und Dienstag um 16 Uhr. Zum Ausklang am letzten Abend spielt ab 18 Uhr die Blaskapelle Dudenhofen.