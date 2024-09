Freischorle und Laugengebäck erwartet die Besucher der Neuhofener Kerweeröffnung am Samstag, 28. September. Vier Tage lang wird auf dem Partnerschaftsplatz gefeiert – mit viel Musik und einem Höhenfeuerwerk. Was wäre die Neuhofener Kerwe ohne ihre Fahrradtour? Um 14 Uhr startet die Radkolonne am Samstag am Rathaus. Angeführt von der Festprinzessin Luisa I in einer Rikscha und Ortsbürgermeister Ralf Marohn ( FDP) führt die Tour wieder an verschiedenen „Tankstellen“ im Ort vorbei, an denen die Teilnehmer bewirtet werden. Um 17 Uhr eröffnen Marohn und Luisa I. das viertägige Fest offiziell auf dem Partnerschaftsplatz. Für die Gäste gibt es Freischorle und Laugengebäck. Ab 19 Uhr spielt die Band „Flow Control“ Songs aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte.

Der Kerwesonntag, 29. September, startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Ralph Gölzer auf der Scooterfläche. Es singt der Gospelchor der protestantischen Kirchengemeinde. Wie auch an den folgenden Kerwetagen öffnen die Essens- und Getränkestände um 11 Uhr, die Fahrgeschäfte um 14 Uhr. Gitarrenmusik mit spanisch-cubanischem Klang kommt ab 18 Uhr von der Band „Mr. Jones“. Montag, 30. September, und Dienstag, 1. Oktober, können die Besucher die Fahrgeschäfte nutzen und sich an den Ständen verköstigen lassen. Dienstag gibt es von 19 bis 22 Uhr Musik von DJ Dawo. Um 21.30 Uhr wird das Höhenfeuerwerk auf dem Sportplatz an der Rehbachhalle gezündet.