Die Stadtwerke Speyer haben kürzlich vier E-Ladestationen für Elektroautos in Römerberg in Betrieb genommen. Darüber hat die Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen, Stefanie Kuß, informiert. Die E-Ladestationen befinden sich auf öffentlichen Parkplätzen im Marxenweidenweg in Berghausen, auf dem Kerweplatz in der Dr.-Rieth-Straße und in der Salierstraße gegenüber der Hausnummer 19 in Heiligenstein sowie in der Haydnstraße in Mechtersheim. Jede Ladesäule liefert eine Gesamtleistung von zweimal 22 Kilowatt.