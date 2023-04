Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wild entsorgtem Müll entlang des Rheins den Kampf ansagen – das war das Motto des Rhine-Clean-Up, an dem sich alleine in Römerberg 50 Menschen beteiligten. Gefunden haben sie Abfall in allen Größen.

Jutta Boell hat Montessori im Kopf. „Lerne, es selbst zu tun“, zitiert sie die Medizinerin, die eine besondere Form der Förderpädagogik für Kinder entwickelte. Im