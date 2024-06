Eine Frau und drei Männer fiebern in Lambsheim beziehungsweise Dirmstein der Wählerentscheidung entgegen, ob sie nun in ihrer Ortsgemeinde ans Steuer dürfen. Alle hoffen auf eine große Beteiligung an den beiden Stichwahlen am 23. Juni und erzählen, wie es ihnen im Moment geht.

Uwe Volk und die Lambsheimer SPD waren am Kommunalwahlabend am 9. Juni nicht gerade glücklich über das Ergebnis der Ortsbürgermeisterwahl.