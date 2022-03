Gleich vier Fälle von versuchten Telefonbetrugs meldete die Polizei Speyer am Donnerstag. Zu Schaden gekommen ist dabei jedoch niemand. Laut Bericht gaben sich die Anrufer gegenüber den Speyerern und Römerbergern, die alle im Alter von 59 bis 84 Jahre waren, entweder als Polizeibeamte oder Angehörige aus. Sie behaupteten, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen sei und ein Angehöriger der Angerufenen diesen verursacht hätte. Alternativ erzählten sie laut Bericht, dass in der Nachbarschaft eine Tätergruppierung festgenommen wurde. „Alle Angerufenen erkannten sofort die Betrugsmaschen und beendeten das Gespräch bevor es zu einer Geldforderung kommen konnte“, so die Polizei. Die Beamten warnen: „Die Geschichten der Betrüger sind vielfältig. Ziel ist es immer, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen oder Notlagen an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer nicht mit Namen melden.“