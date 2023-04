Unbekannte versuchten am Freitag zwischen 10 und 14.30 Uhr in vier Reihenhäuser in der Gärtnerstraße in Schifferstadt einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten die ermittelnden Beamten entsprechende Hebelspuren. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zur Aufklärung sucht die Polizei Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, möchte sich bei Schifferstadter Polizei unter Telefon 06235 495 0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.