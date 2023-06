Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das vergangene Jahr war für die Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde Rheinauen in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Wehrleiter Michael Jaspers spricht im Interview mit Nadine Klose über einen belastenden Einsatz, die zunehmende Hilflosigkeit der Bürger und sagt, was in der Corona-Pandemie besser laufen könnte.

Herr Jaspers, was war die größte Herausforderung im vergangenen Jahr?

Wir hatten keine wirklich großen Einsätze, in Summe waren es 328 in der Verbandsgemeinde.