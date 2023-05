Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Runde Tisch Verkehr hat in Lambsheim Rad- und Schulverkehr, eine Ampelanlage und Parken als Schwerpunkte für Verbesserungen erkannt. Jetzt ist die Ortsgemeinde am Zug. Doch die einen wollen auf ein Gesamtkonzept warten, die anderen Beschlossenes nicht länger aufschieben.

Felix Haller (SPD) beklagte gleich zu Beginn der Bauausschusssitzung die unklare Beschlussvorlage, in der wie so oft nur stehe, dass das Ergebnis der Beratungen abzuwarten bleibe. „Über was