Die Lambsheimer Hauptstraße ist 2016 an zwei Stellen optisch aufgewertet worden. Nur vier Jahre später fragen sich etliche Bürger und Politiker, ob das eine gute Idee war. Zumindest die Sitzquader zwischen Kirchenvorplatz und Fahrbahnkante sind vielen ein Dorn im Auge. Laut Bürgermeister sollen sie im Schnitt einmal pro Monat für einen Unfall sorgen.

Das Stichwort Dorferneuerung macht derzeit wieder in der Region die Runde. Mehrere Gemeinden im Frankenthaler Umland überlegen, ob sie mitmachen und sich um Fördermittel bewerben sollen. Die Lambsheimer haben einen solchen Ideenfindungsprozess, der von einem Planungsbüro moderiert wird, zwischen 2010 und 2012 durchgemacht. Kernstück des Konzepts war damals eine Umgestaltung der langen Hauptstraße im historischen Ortskern nach Art einer „Perlschnur“, wie es damals hieß.

Im Grunde wurden 2016 aber nur zwei Perlen in der Denkmalzone aufgefädelt: südlich der Einmündung Lochgasse in Höhe der Eisdiele und ein etwa 50 Meter langer Abschnitt an den Kirchen. Die Stellen wurden farbig gepflastert, die Fahrbahn wurde verengt, und mit Granitblöcken zwischen Fahrbahn und Gehweg sowie Pflanzen wurde versucht, die Lambsheimer zum geselligen Verweilen „auf der Gass“ zu verlocken. Reine Baukosten laut Verwaltung: 296.000 Euro.

Zwei Granitblöcke werden entfernt

Eher selten sieht man jemanden auf den sogenannten Sitzquadern auf dem Kirchenvorplatz sitzen. Vielmehr scheinen diese die Autos magisch anzuziehen. Denn wie jüngst im Bauausschuss der Ortsgemeinde zu hören war, sind schon viele – beim Ein- und Ausparken sowie Vorbeifahren – an die recht niedrigen Steine gestoßen. Von „zahlreichen Unfällen“ und „mehreren Pkw-Totalschäden“ ist in einem Antrag SPD-Gemeinderatsfraktion zu lesen. Die Sozialdemokraten reagieren damit auf den vor einiger Zeit im Bauausschuss ausgesprochenen Wunsch, die Verwaltung möge Angebote für Poller als Ersatz für die Quader einholen.

Sie wollen aber mit Blick auf das Gestaltungskonzept, dass nur die Quader entfernt werden, die für Autofahrer problematisch und daher beschädigt sind. CDU-Fraktionsvorsitzende Barbara Eisenbarth-Wahl äußerte sich im Bauausschuss ähnlich. Sie sprach sich außerdem gegen Absperrpfosten als Ersatz aus, was in dem Gremium Zustimmung fand. Am Ende stand der Beschluss, zwei Steine ersatzlos zu entfernen, ebenso ein nach Meinung der Politiker überflüssiges Parkhinweisschild. Mit dem Ordnungsamt soll abgestimmt werden, inwieweit ein anderes Schild versetzt und Quader auffällig gekennzeichnet werden können.

Kommentar: Mulmiges Gefühl

Die Debatte um die Sitzquader in Lambsheim sollte den Bürgervertretern, die in der vergangenen Wahlperiode schon kommunalpolitisch aktiv waren, ein bisschen peinlich sein. Damals sollte die Hauptstraße verkehrsberuhigt werden, und man entschied sich für einen modern wirkenden Entwurf für zwei Engstellen mit hochwertiger Pflasterung, Sitzgelegenheiten und Pflanzen. Das Land gab einen Zuschuss von 39.000 Euro.

Nur vier Jahre später wird – zumindest an der Stelle vor den Kirchen – an allen Bestandteilen des Konzepts herumgemäkelt: Die Steine und Pflanzkübel provozierten Blechschäden, die Parkschilder stünden falsch, und ein Mitglied der Grünen fragt sich sogar, ob man Teile der Verkehrsfläche nicht besser „entsiegeln“ sollte. Wenn man bedenkt, dass die Engstelle als „Perle“ in der mal angedachten Kette der Ortskernneugestaltung galt, wird einem beim Gedanken an eine Wiederaufnahme des in der Schublade liegenden Dorferneuerungskonzepts ganz mulmig.