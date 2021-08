„Corona hat uns von 100 auf null gebracht“, sagt Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne). Der Alltag kam von jetzt auf gleich zum Erliegen. Doch die schwierige Zeit werde gut gemeistert. „Der Zusammenhalt in der Stadt hat uns alle gestärkt.“

„Immer, wenn ich am Zimmer unseres verstorbenen Mitarbeiters Martin Funk vorbeigehe, schmerzt es mich, dass wir einen lieben und herzensguten Menschen verabschieden mussten.“ Ilona Volk hält kurz inne. Mit welcher Wucht das Virus eine Familie und Kollegen treffen kann, hat sie schon früh erlebt. Bereits während des ersten Lockdowns ist der Verwaltungsmitarbeiter durch Covid-19 gestorben. Er war der erste Corona-Tote in der Stadt. „Es tut einfach weh“, sagt die Bürgermeisterin.

Der Tod und der damit einhergehende Schmerz ist ein Aspekt der Pandemie. Die Zeit fordere von allen viel Kraft – an so vielen Stellen. „Die menschlichen Kontakte sind weniger geworden. Wenn ich an das wirtschaftliche Desaster denke ...“, sagt Volk, „ich hoffe, dass es die meisten schaffen.“ Die Schifferstadter Betriebe, die bereits im ersten Lockdown schließen mussten, hätten viel Kreativität bewiesen. Mit Abhol- und Lieferservices etwa. Die örtlichen Geschäfte statt ausschließlich große Anbieter im Internet zu unterstützen, sei immens wichtig, appelliert sie an die Bürger. „Diese Zeit ist eine wahnsinnige Herausforderung für Schmagges und alle Betriebe.“

Ein Dankeschön an alle Schifferstadter

Doch nicht nur das: Keine Feste, keine Feiern, keine Treffen. In einem solchen Jahr zusammenzuhalten, sei wahrlich nicht einfach. Doch Schifferstadt, betont die Bürgermeisterin, habe das gut geschafft: „Es waren gleich alle da.“ Die Hilfsbereitschaft sei in allen Bereichen unheimlich groß gewesen. „Eine solche schwierige Zeit ist die beste Gelegenheit, Stärke zu zeigen. Und das ist uns gelungen. Ich kann allen nur danken.“

Auch aufseiten der Verwaltung. Die Mitarbeiter des Vollzugsdiensts etwa hätten alle Herausforderungen gut umgesetzt. Im Rathaus selbst seien für nötiges Homeoffice schnelle Lösungen gefunden worden, damit die Arbeit coronakonform und sicher weiterlaufen kann. Schließlich gibt es einige Projekte, die vorangetrieben werden müssen. Die anstehende Rathauserweiterung etwa. Die Planung soll ein Ludwigshafener Architekturbüro in diesem Jahr vorlegen. Volk hofft, dass mit dem Bau 2022 begonnen werden kann. Bis dahin soll auch das Mobilitätskonzept in die Umsetzung gehen. In diesem Jahr sollen das Konzept fertig und die Bürger beteiligt werden. Und auch beim Alle-Jahre-Wieder-Thema „Ochsen“ geht es voran: Das Eckgebäude soll rückgebaut werden, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigen, wie weiter verfahren wird, um eine genaue Aufgabenstellung für den Architekten geben zu können.

Zuzug: Schifferstadt wächst

„Wir sind in Fahrt“, sagt Volk. Dazu trage auch der gute und sachliche Austausch im Rat bei. „Und es stehen noch weitere Projekte an.“ Die Sanierungsplanung der Wilfried-Dietrich-Halle etwa, die Bahnhofsvorplatzgestaltung, die Umgestaltung des Stadtfriedhofs, Kita-Neubauten und -Erweiterungen. All das will die Stadt in den nächsten Jahren finanziert wissen. „Schifferstadt wächst weiter“, betont die Bürgermeisterin. „Das sagen auch die Prognosen.“ Das Baugebiet Schindkaut kommt deshalb noch mal aufs Tapet. „Wir streben auch weitere Neubaugebiete an. Damit müssen wir uns in den nächsten Jahren befassen.“ Dass trotz des Stillstands so viel läuft, mache sie „richtig stolz“. „Ich spüre nichts von bremsen, sondern von Lebendigkeit.“

Zumindest im organisatorischen Leben. Denn Veranstaltungen bleiben erst einmal Zukunftsmusik. 22 Stück hat die Stadt 2020 absagen müssen. Hinzu kommen jene der Gruppen und Vereine. „Es ist gut, dass wir es so gemacht haben“, sagt Volk. Es sei weiterhin Vorsicht geboten. Bis Ende Februar ist vorerst alles gestrichen. Dann muss man weitersehen, wie sich die Pandemie entwickelt. Zwar rechnet die Bürgermeisterin nicht damit, dass in diesem Jahr ein ganz normales Rettichfest über die Bühne gehen wird – „aber wir sollten schauen, wie Veranstaltungen durchführbar sind, wenn sie wieder möglich sind“.

Blick nach vorn richten

Denn: Nähe und Zusammensein, sagt Volk, kann durch nichts ersetzt werden. „Aber Corona wird uns noch eine Weile begleiten. Ich wünsche mir wirklich, dass wir die Zeit besonnen angehen und versuchen, vernünftig zu sein.“ Schrittweise könne man irgendwann zur Normalität zurückkehren. Und sich dann daran erinnern, das zu behalten, was in der schwierigen Pandemiezeit so wichtig war: Zusammenhalt, Gesundheit und einen zuversichtlichen Blick nach vorn.

Die Serie