Für die Schnelltestzentren der Kommunen im Rhein-Pfalz-Kreis haben sich laut Landrat Clemens Körner (CDU) mehr als 100 Freiwillige gemeldet, die beim Testen helfen wollen. Sie sollen nächste Woche geimpft werden, weil sie in den Zentren einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Die Impfungen sollen im Impfbus stattfinden, der damit getestet werde. Als Fahrer haben sich vier freiwillige Feuerwehrleute bereiterklärt. Körner zufolge stellt das Land dem Kreis die Schnelltests für die Zentren zur Verfügung, der Kreis verteile diese anhand der Einwohnerzahl an die Kommunen weiter. Die Auslieferung soll in den kommenden Tagen erfolgen. Als Start für die 13 Schnelltestzentren war nach der Landtagswahl angedacht. Wer in einem solchen Zentrum positiv getestet wird, muss laut dem Landrat einen genaueren PCR-Test machen – etwa beim Arzt – und sich sofort in Quarantäne begeben.