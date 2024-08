Sage und schreibe 90 Leserinnen und Leser haben uns die Lösung für das zuletzt veröffentlichte Rätselbild geschickt. Gesucht war Harthausens bekanntester Veranstaltungsort.

So viele Lösungen haben uns beim Sommerquiz dieses Jahr noch nicht erreicht: 90 Leserinnen und Leser haben uns zurückgemeldet, was das zuletzt veröffentlichte Luftbild zeigte. Es war der Tabakschuppen in Harthausen. Er ist Harthausens Treffpunkt: Dort finden Kulturveranstaltungen statt, dort tagt der Ortsgemeinderat, dort schließen Menschen den Bund fürs Leben.

Das Gebäude, das mittlerweile unter Denkmalschutz steht, wurde im Jahr 1851 durch die bayerische Regierung errichtet – auf Betreiben des späteren Prinzregenten Luitpold von Bayern. Er wollte den Harthausenern für die „königstreue Haltung“ während der freiheitlich-demokratischen Revolution von 1848/49 danken. So steht es auf einer Tafel an dem Gebäude. Der Tabakschuppen diente anschließend den Harthausener Bauern als gezielte Wirtschaftshilfe mehr als 120 Jahre zur Trocknung von Tabak. In den Jahren 1989/90 wurde er restauriert und umgestaltet und ist seither anerkanntes Kulturdenkmal.

Nächstes Rätselbild: Wer weiß, was es ist?

Und nun zum nächsten Rätselbild, das unser Fotograf aus der Luft aufgenommen hat: Wer erkennt, was darauf zu sehen ist, kann die Antwort per E-Mail an verlosung-speyer@rheinpfalz.de oder auch per Post an DIE RHEINPFALZ, Lokalredaktion, Heydenreichstraße 8, 67346 Speyer, schicken. Nicht vergessen, Name und Wohnort anzugeben. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir bei unserem Sommerquiz jede Woche ein „Uffbasse“-Badetuch, ein Set aus zwei 0,5-Liter-RHEINPFALZ-Dubbetassen sowie ein Set aus einem RHEINPFALZ-Zugbeutel und einer Powerbank. Einsendeschluss ist Montag, 19. August.

Verlosung

Ein „Uffbasse“-Badetuch gewonnen hat Manfred Löffler aus Speyer. Zwei 0,5-Liter-RHEINPFALZ-Dubbetasse gewonnen hat Michael König aus Harthausen. Einen RHEINPFALZ-Zugbeutel und eine Powerbank gewonnen hat Christina Werth aus Speyer. Die Preise können in der Lokalredaktion, Heydenreichstraße 8, in Speyer abgeholt werden: von Montag bis Freitag, 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.