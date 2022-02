Eindeutig zu tief ins Glas geschaut hatte ein 59-jähriger Mann, den die Polizei auf dem Supermarktparkplatz Am Schwarzweiher angetroffen haben. Sie wurde am Montag gegen 14.50 Uhr gebeten, zu dem Parkplatz zu kommen. Der Mann war laut Polizeibericht deutlich alkoholisiert. Er gab an, dass er nach dem Einkaufen mit dem Fahrrad heimfahren wolle. Doch das untersagten ihm die Beamten, denn ein Alkotest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Daraufhin begann der Mann herumzuschreien und konnte sich dabei kaum auf den Beinen halten. Da der 59-Jährige sich in einem Zustand befand, in dem eine Gefährdung für ihn nicht ausgeschlossen werden konnte, sei er nach Rücksprache mit einem Richter zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden, informiert die Polizei weiter. Das Fahrrad wurde sichergestellt.